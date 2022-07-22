В Японии произошло землетрясение магнитудой в 5,2 балла

На севере центрального острова Хоккайдо в Японии произошло землетрясение, не повлекшая жертв среди населения.

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в префектуре Аомори около 12:01 по местному времени 22 июля. Об этом сообщили в Главном метрологическом центре Японии.

Эпицентр находился примерно в 5 км к юго-западу от Мисавы.

Подземный толчок произошел на глубине около 87 км, а слабые колебания, вероятно, ощущались в префектурах Аомори, Акита, Иватэ, во всей южный части Хоккайдо, Северный Мияги и Северная Ямагата.

Привычной для Японии ситуацией является случаи цунами после подобных землетрясений. Но, по заверению сейсмологов, угрозы подобного катаклизма для префектуры нет.

Из японских СМИ пока не поступала сообщений о разрушениях или жертвах в результате землетрясения. По сообщению сейсмологов, при землетрясении подобного рода какой-либо значительный ущерб маловероятен.

Однако как утверждает ряд японских СМИ, может пройти несколько часов, прежде чем власти смогут провести всестороннюю оценку ущерба. особенно в отдаленных районах.

Власти могут временно отключить транспортную инфраструктуру в зоне землетрясения, чтобы проверить, нет ли повреждений.

Во время подобных остановок могут возникнуть незначительные автомобильные пробки, но обслуживание, скорее всего, быстро возобновится, если не будет обнаружено повреждений.

Возможны перебои в электроснабжении, особенно вблизи эпицентра землетрясения.

