В Японии произошло землетрясение магнитудой в 5,2 балла
На севере центрального острова Хоккайдо в Японии произошло землетрясение, не повлекшая жертв среди населения.
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в префектуре Аомори около 12:01 по местному времени 22 июля. Об этом сообщили в Главном метрологическом центре Японии.
Эпицентр находился примерно в 5 км к юго-западу от Мисавы.
Подземный толчок произошел на глубине около 87 км, а слабые колебания, вероятно, ощущались в префектурах Аомори, Акита, Иватэ, во всей южный части Хоккайдо, Северный Мияги и Северная Ямагата.
Привычной для Японии ситуацией является случаи цунами после подобных землетрясений. Но, по заверению сейсмологов, угрозы подобного катаклизма для префектуры нет.
Из японских СМИ пока не поступала сообщений о разрушениях или жертвах в результате землетрясения. По сообщению сейсмологов, при землетрясении подобного рода какой-либо значительный ущерб маловероятен.
Однако как утверждает ряд японских СМИ, может пройти несколько часов, прежде чем власти смогут провести всестороннюю оценку ущерба. особенно в отдаленных районах.
Власти могут временно отключить транспортную инфраструктуру в зоне землетрясения, чтобы проверить, нет ли повреждений.
Во время подобных остановок могут возникнуть незначительные автомобильные пробки, но обслуживание, скорее всего, быстро возобновится, если не будет обнаружено повреждений.
Возможны перебои в электроснабжении, особенно вблизи эпицентра землетрясения.
Опубликовано: Марчик Артём
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