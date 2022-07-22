Во время необъявленного визита в Москву глава МИД Венгрии и попросил больше газа

В Москву с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Главной целью было приобретение дополнительного пула природного газа в России, сообщает "Интерфакс".

В Москве министр Петер Сийярто встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, вице-премьером Денисом Мантуровым и министром энергетики Александром Новаком.

"Во-первых, мы хотим обеспечить энергоснабжение Венгрии на ближайшие несколько месяцев, а во-вторых, мы хотим показать, что конфликт в Украине — это плохо для венгров и что мы хотим мира", - сказал венгерский министр на конференции в Москве.

По первому пункту ситуация ясна. Венгрия попросила Россию продать дополнительно 700 миллионов кубометров природного газа до конца этого года.

"Глядя на текущую рыночную ситуацию, хотим мы этого или нет, но без российских источников купить дополнительные 700 млн кубометров газа было бы невозможно", — сказал Сийярто.

Россия поставляет в Венгрию 80% потребляемого страной газа. По этой причине Будапешт выступает против санкций ЕС. Сийярто сообщил, что венгерские газохранилища заполнены только на 27% потребностей.

"Россия рассмотрит просьбу Венгрии о закупке большего количества российского газа"» , — заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует агентство Reuters.

"Политическая ситуация достаточно сложная, но мы ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений в энергетической сфере", - сказал Александр Новак.