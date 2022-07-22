Европол заявил о признаках контрабанды оружия из Украины
Официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт заявил о имеющихся признаках контрабанды вооружений из Украины.
По словам чиновника у следственных органов ряда стран ЕС имеются и сведения о торговле тяжелыми вооружениями.
Ян Оп Ген Орт отметил, что риски попадания оружия из Украины в руки оргпреступности и террористических организаций сохраняется.
По оценке Европола вооружения могут накапливаться в приграничных районах, а затем вывозиться по каналам в Европу, прежде всего на Балканы, и далее на Ближний Восток.
Чиновник подтвердил, что отмечаются случаи задержания лиц, которые вывозили оружие. Кроме того, в Сети на защищенных ресурсах публикуются объявления о продаже ПТРК Javelin.
По информацииТРК SWR, со ссылкой на источник в Европоле на Украине и в приграничье активизировались преступные группы, которые «осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов».
Опубликовано: Тарас Медведев
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