Европол заявил о признаках контрабанды оружия из Украины

Официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт заявил о имеющихся признаках контрабанды вооружений из Украины.

По словам чиновника у следственных органов ряда стран ЕС имеются и сведения о торговле тяжелыми вооружениями.

Ян Оп Ген Орт отметил, что риски попадания оружия из Украины в руки оргпреступности и террористических организаций сохраняется.

По оценке Европола вооружения могут накапливаться в приграничных районах, а затем вывозиться по каналам в Европу, прежде всего на Балканы, и далее на Ближний Восток.

Чиновник подтвердил, что отмечаются случаи задержания лиц, которые вывозили оружие. Кроме того, в Сети на защищенных ресурсах публикуются объявления о продаже ПТРК Javelin.

По информацииТРК SWR, со ссылкой на источник в Европоле на Украине и в приграничье активизировались преступные группы, которые «осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов».