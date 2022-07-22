Amazon станет владельцем медкомпании за $3,9 млрд

Amazon расширяет своё присутствие на рынке медицинских услуг, приобретая компанию One Medical, специализирующуюся на первичной помощи.

Об этом сообщили представители компании вечером 20 июля.

Гигант электронной коммерции купит оператора медицинских клиник по цене 18 долларов за акцию в рамках сделки, которая оценивает One Medical в 3,9 миллиарда долларов. Это одно из крупнейших приобретений Amazon, уступающее только покупке Mgm Studios за 8,5 миллиарда долларов и покупке Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов.

Компания One Medical обещает своим клиентам избавить их от необходимости посещать врача, предлагая широкий спектр медицинских услуг. Она предлагает круглосуточную виртуальную помощь по требованию, а пользователи могут использовать приложение компании, чтобы записаться на прием в тот же или на следующий день для личного посещения.

One Medical также заботится о некоторых пожилых людях в рамках программы Medicare.

По состоянию на конец марта One Medical управляла 188 филиалами по всей территории США и обслуживала около 767000 клиентов, согласно ежеквартальным отчетам.

"Мы считаем, что здравоохранение занимает первое место в списке услуг, требующих переосмысления", сказал Нил Линдсей, старший вице-президент Amazon Health Services, в своем заявлении. "Мы видим множество возможностей как улучшить качество обслуживания, так и вернуть людям драгоценное время в их дни".

Это не первый заход Amazon на рынок медицинских услуг. В 2018 году компания приобрела интернет-аптеку Pillpack, примерно за 750 миллионов долларов. Также компания строит собственное медицинское подразделение под названием Amazon Care, которое предлагает виртуальные консультации и визиты врачей на дом.