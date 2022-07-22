ВС России применили новейший БПЛА «Ласточка» в ходе СВО на Украине

Новый БПЛА «Ласточка» был применен в ходе СВО на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны РФ,

«Российские ударные БПЛА из состава комплекса „Ласточка“ нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей ВСУ», — сообщил источник.

В сообщении не уточняется место и другие обстоятельства применения беспилотника.

Новый дрон способен нести осколочные и кумулятивные заряды и поражать, как живую силу, так и бронетехнику противника.

Комплекс «Ласточка» относится к легким беспилотникам катапультного типа. Его работу впервые продемонстрировали в ходе учений «Запад -2021».