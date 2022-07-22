ВС России применили новейший БПЛА «Ласточка» в ходе СВО на Украине
Новый БПЛА «Ласточка» был применен в ходе СВО на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны РФ,
«Российские ударные БПЛА из состава комплекса „Ласточка“ нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей ВСУ», — сообщил источник.
В сообщении не уточняется место и другие обстоятельства применения беспилотника.
Новый дрон способен нести осколочные и кумулятивные заряды и поражать, как живую силу, так и бронетехнику противника.
Комплекс «Ласточка» относится к легким беспилотникам катапультного типа. Его работу впервые продемонстрировали в ходе учений «Запад -2021».
Опубликовано: Тарас Медведев
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ВС России применили новейший БПЛА «Ласточка» в ходе СВО на Украине
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