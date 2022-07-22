В новом санкционном пакете ЕС, опубликованном поздно вечером в четверг в Официальном журнале ЕС, фигурируют 57 имен и организаций, включая главу оружейного холдинга «Ростех» и Сбербанка.

Главной новеллой седьмого пакета антироссийских санкций стал запрет на вывоз золота.

В МИД России назвали новые санкции ЕС бессмысленными, незаконными и опасными для всей мировой экономики.

Запрет на ввоз золота и золотых украшений из России в ЕС также действует, если товары ранее были ввезены в третьи страны.

Комиссия ЕС в седьмом пакете сделала исключения для граждан союза, которые покупают украшения для личных целей во время частных визитов в РФ.

Пакет также нацелен на вывод крупнейшего российского банка – «Сбербанка» на позицию финансового института, чьи активы могут быть заморожены в будущем.

Это сильный сигнал Москве, что мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.