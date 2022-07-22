В МИД России назвали новые санкции ЕС «бессмысленными»
В новом санкционном пакете ЕС, опубликованном поздно вечером в четверг в Официальном журнале ЕС, фигурируют 57 имен и организаций, включая главу оружейного холдинга «Ростех» и Сбербанка.
Главной новеллой седьмого пакета антироссийских санкций стал запрет на вывоз золота.
В МИД России назвали новые санкции ЕС бессмысленными, незаконными и опасными для всей мировой экономики.
Запрет на ввоз золота и золотых украшений из России в ЕС также действует, если товары ранее были ввезены в третьи страны.
Комиссия ЕС в седьмом пакете сделала исключения для граждан союза, которые покупают украшения для личных целей во время частных визитов в РФ.
Пакет также нацелен на вывод крупнейшего российского банка – «Сбербанка» на позицию финансового института, чьи активы могут быть заморожены в будущем.
Это сильный сигнал Москве, что мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Опубликовано: Тарас Медведев
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