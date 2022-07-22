Хабек утверждает, что отсутствие турбины не играет роли для «Северного потока-1»

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил не рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу «Северный поток-1» как признак надежности.

Президент России Владимир Путин неоднократно использовал поставки газа, чтобы разделить Германию и остальную Европу, заявил политик в четверг в комментарии ZDF.

«Мы должны признать, что Путин использует этот газовый рычаг против нас», — предупредил Хабек. Поэтому Германия должна искать альтернативы и быть экономной.

Несмотря на опасения ЕС Россия возобновила поставки газа по балтийскому газопроводу «Северный поток-1» после технического обслуживания в четверг. Но по-прежнему поставки производятся лишь на 40 процентов пропускной способности.

«Газпром» в своих заявлениях отмечает, что так и не получил турбину ранее арестованную в Канаде.

Хабек назвал этот аргумент «выгодным» и отметил «яркую игру» России. У компании «Газпром» достаточно турбин. Эта одна турбина не играет роли, считает политик. По словам Хабека, даже до техобслуживания «Северного потока-1» в июле газотранспортная сеть могла быть запущена на 100 процентов.