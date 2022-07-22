Русский ученый Кнорозов стал национальным героем Мексики

Дешифровщик Юрий Кнорозов практически неизвестен в России, однако в Мексике он является знаменитостью.

Юрий Кнорозов знаменит тем, что расшифровал письменность центрально-американского народа майя.

Он родился в 1922 году в Харьковской области. Кнорозов учился на истфаке Харьковского университета, а потом перевелся в МГУ.

В 1945 году он узнал о таинственной письменности майя и загорелся идеей расшифровать ее.

В 1950-х годах Кнорозову удалось отправиться в Мексику и начать свою грандиозную работу.

Ученый догадался, что символы майя являлись не буквами, а целыми слогами. По крупицам Кнорозов составлял алфавит майя, и в итоге смог разгадать таинственную письменность.

В 1955 году ему присвоили звание доктора наук за его достижение. В самой Мексике он был удостоен высшей награды - ацтекского орла.