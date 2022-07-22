Русский ученый Кнорозов стал национальным героем Мексики
Дешифровщик Юрий Кнорозов практически неизвестен в России, однако в Мексике он является знаменитостью.
Юрий Кнорозов знаменит тем, что расшифровал письменность центрально-американского народа майя.
Он родился в 1922 году в Харьковской области. Кнорозов учился на истфаке Харьковского университета, а потом перевелся в МГУ.
В 1945 году он узнал о таинственной письменности майя и загорелся идеей расшифровать ее.
В 1950-х годах Кнорозову удалось отправиться в Мексику и начать свою грандиозную работу.
Ученый догадался, что символы майя являлись не буквами, а целыми слогами. По крупицам Кнорозов составлял алфавит майя, и в итоге смог разгадать таинственную письменность.
В 1955 году ему присвоили звание доктора наук за его достижение. В самой Мексике он был удостоен высшей награды - ацтекского орла.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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