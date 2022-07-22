Джо Байден заболел коронавирусом, но продолжает работать
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила факт заражения президента США коронавирусной инфекцией.
«Сегодня утром тест президента Байдена на Covid-19 показал положительный результат», — говорится в заявлении.
При этом Белый дом отмечает, что самочувствие Байдена удовлетворительное, симптомы болезни выражены слабо, он находится в Белом доме и продолжает работать на карантине.
Жан-Пьер также отмечает, что президент США «полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки». Отмечается, что Джо Байден начал принимать препарат Paxlovid.
Опубликовано: Тарас Медведев
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