Трое сирийских военных погибли в результате удара Израиля под Дамаском

Три сирийских солдата погибли и семеро получили ранения в результате израильского авиаудара под Дамаском в ночь с четверга  на пятницу, сообщило министерство обороны Сирии.

«Израильский противник нанес авиаудар (…) со стороны Голанских высот. В результате этого нападения трое солдат погибли и семеро получили ранения», — говорится в заявлении.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни авиаударов по регулярной армии, а также по боевикам «Хизбаллы» и других поддерживаемых Ираном группировок.

Израильская армия заявляет, что атаки необходимы, чтобы помешать Ирану обосноваться вблизи границ еврейского государства.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 