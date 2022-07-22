Трое сирийских военных погибли в результате удара Израиля под Дамаском

Три сирийских солдата погибли и семеро получили ранения в результате израильского авиаудара под Дамаском в ночь с четверга на пятницу, сообщило министерство обороны Сирии.

«Израильский противник нанес авиаудар (…) со стороны Голанских высот. В результате этого нападения трое солдат погибли и семеро получили ранения», — говорится в заявлении.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни авиаударов по регулярной армии, а также по боевикам «Хизбаллы» и других поддерживаемых Ираном группировок.

Израильская армия заявляет, что атаки необходимы, чтобы помешать Ирану обосноваться вблизи границ еврейского государства.