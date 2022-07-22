Совфед РФ прокомментировал поставки американских истребителей Украине
Сенатор Совета Федерации России Ольга Ковитиди заявила, что поставки американских истребителей Украине не повлияют на ход спецоперации.
Российский парламентарий Ольга Ковитиди 22 июля рассказала о последствиях поставки Вашингтоном своих самолетов для Киева.
Ранее глава штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что Запад может передать Украине истребители.
Ковитиди говорит, что заявление Брауна никак не может повлиять на специальную военную операцию.
По ее словам, американским самолетам взлетать в Украине неоткуда. Дело в том, что Россия уничтожила большинство ее аэродромов, говорит сенатор.
Она добавила, что Украине понадобятся специалисты, которые умеют управлять данными самолетами.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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