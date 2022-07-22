Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о России

Немецкое издание Die Welt перечислило три главных заблуждения западных государств о спецоперации России в Украине.

Обозреватель немецкого СМИ Die Welt Жак Шустер 22 июля опубликовал статью, в которой заявил о трех заблуждениях Запада о российско-украинском конфликте.

Первое заблуждение, по его словам, это то, что Россию удастся изолировать.

Второе заблуждение – это результативность экономических санкций против России.

Третье заблуждение – Украине удастся уничтожить российскую армию. В подтверждении своих слов Шустер приводит данные о том, что численность Вооруженных сил РФ в десять раз превосходят по огневой мощи ВСУ.

Он добавил, что Россия в данный момент зарабатывает только больше на продаже энергоресурсов.

Самого Шустера ранее обвиняли в явно пророссийских позициях и "промывке мозгов".