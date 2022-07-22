Член ГСА Запорожской области Владимир Рогов предупредил о приказе британских кураторов Киева уничтожить город.

«Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах», — рассказал политик в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что киевский режим получил указание «удержать Запорожье» даже в условиях его полного окружения российскими войсками.

По словам Рогова, эвакуация из города запрещена, а военные и силы теробороны будут стремиться нанести максимальный ущерб городской инфраструктуре.

«Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — отметил политик.

Тем самым Запорожью готовят судьбу Мариуполя, который подвергся значительному разрушению со стороны украинских сил.

На сегодняшний день под контролем коалиции СВО находится около 70% территории области.