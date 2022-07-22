Актёр Сергей Астахов не понимает знаменитостей, покинувших Россию

Популярный российский актёр Сергей Астахов уверяет что ни один русский не будет счастлив в чужой стране. Покинувших Россию коллег звезда экрана считает предателями.

По своему опыту, российский актер Сергей Астахов знает, что русские не могут быть счастливы вдали от родины.

Астахов не в состоянии понять коллег, которые переехали на ПМЖ за границу из-за политической позиции или по любым иным причинам.

Звезда российского экрана считает, что многие артисты не ценят признания поклонников-земляков. В конце концов эмигранты понимают, что переехав в другую страну, совершили ошибку, и после возвращаются на родину. Артист заверяет, что человек с русской душой не может обрести счастья за границей.

Астахов уверен, что часть звёзд "с жиру бесится". Сперва "беглецы" предают свою аудиторию, а со временем начинают тосковать по России, по той причине, что нигде не могут стать более востребованными.

Менталитет американцев шокирует русских. Для жителей США нормально брать деньги с родственников за проживание в своём доме.

Что тебе здесь, плохо? Тебя здесь любят, носят на руках, у тебя все хорошо. Ни один русский не был там (за рубежом) счастлив. Потому что там всегда на тебя будут смотреть свысока или как на предателя.

Из-за несогласия с проведением спецоперации РФ в Украине многие отечественные знаменитости раскритиковали действия российских властей, переехав за рубеж.