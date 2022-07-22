Эксперты назвали четыре насадки на крупного карася

Многие рыбаки хотят ловить больших карасей, а маленькая рыба их не интересует, для них есть способ «отсечь» мелкую рыбу.

Первой надежной насадкой на большого карася являются красные черви, которые стоит насадить на крючок в количестве от двух до четырех.

На такую приманку мелкий карась вряд ли поведется. Вторая насадка – это опарыш, которого тоже стоит насаживать в большом количестве: по четыре или шесть.

Третья возможная насадка – консервированная или вареная кукуруза, которую тоже стоит цеплять по несколько штук.

Четвертое средство – это золотистая вареная перловка. На крючок стоит насаживать три-четыре зерна.