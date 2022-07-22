Приднестровье будет придерживаться курса на независимость и признание Россией

Глава МИД Приднестровья заявил о приверженности курса республики на международное признание и независимость.

Как отметил Виталий Игнатьев в этом решении властей воля народа республики, которую он выразил на референдуме.

«Внешнеполитический вектор Приднестровья остается неизменным — это независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации, что было одобрено на референдуме 2006 года», — отметил глава МИД ПМР.

Министр напомнил, что за это решение на плебисците проголосовало 98 процентов жителей непризнанной республики.

Напомним, что по итогам референдума власти ПМР обратились к России с просьбой о ее признании в качестве суверенного государства.

Игнатьев уже заявлял ранее, что власти Молдовы не намерены проводить процессы интеграции с ПМР. Это подтверждает, в том числе, и прием Молдовы в качестве кандидата в члены ЕС.

По мнению политика РМ возьмет курс на евроинтеграцию и станет второй Румынией.