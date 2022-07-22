Приднестровье будет придерживаться курса на независимость и признание Россией
Глава МИД Приднестровья заявил о приверженности курса республики на международное признание и независимость.
Как отметил Виталий Игнатьев в этом решении властей воля народа республики, которую он выразил на референдуме.
«Внешнеполитический вектор Приднестровья остается неизменным — это независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации, что было одобрено на референдуме 2006 года», — отметил глава МИД ПМР.
Министр напомнил, что за это решение на плебисците проголосовало 98 процентов жителей непризнанной республики.
Напомним, что по итогам референдума власти ПМР обратились к России с просьбой о ее признании в качестве суверенного государства.
Игнатьев уже заявлял ранее, что власти Молдовы не намерены проводить процессы интеграции с ПМР. Это подтверждает, в том числе, и прием Молдовы в качестве кандидата в члены ЕС.
По мнению политика РМ возьмет курс на евроинтеграцию и станет второй Румынией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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