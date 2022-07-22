Соколовский объявил о женитьбе на матери своего новорождённого сына

Певец Влад Соколовский стал встречаться с моделью Ангелиной Сурковой в сентябре 2021 года. 4 месяца назад у пары родился сын. Исполнитель намерен женится на своей избраннице, но не раньше 2023 года.

Пара Влада Соколовского и Ангелины Сурковой стала встречаться в начале осени 2021 года.

Исполнителя поздравляют с будущей свадьбой. Возлюбленная 33-летнего музыканта - молодая модель Ангелина Суркова.

В своих сетях певец сообщил:

Думаю, что мы будем праздновать в 2023 году! Мы бы хотели отметить праздник в определенном кругу и для нас это очень важно.

Будущая жена Соколовского тоже занимается музыкой: она сама научилась играть на гитаре и занималась вокалом, не посещая музыкальную школу.

Мама 22-летней девушки утверждает, что у её дочери получается всё, к чему бы та ни прикасалась. В родном городе о ней не знают, но теперь молодая женщина проживает в столице России.

Узнавать Ангелину стали тогда, когда в сети появились сообщения о приезде Вдада Соколовского в Башкирию, и молодые люди стали встречаться.

У музыканта уже есть дети. Дочь родилась в предыдущем браке с коллегой по сцене Ритой Дакотой.

Новая пассия певца подарила артисту сына Дэвида. Звезда сцены характеризует это событие как самое счастливое в его жизни.

Ранее Соколовский признавался, что опасается за психику своей любимой женщины после того, как та впервые родила.

У Ангелины началась депрессия и она была в шаге от нервного срыва.

Был момент в этом месяце, когда я прям почувствовал, что человек на грани. Это ее первый опыт такой. Мы пообщались и не допустили, скажем так, пиковой ситуации. Я сказал: "Давай не включай геройство". Потому что тогда жизнь начинает тебя проверять, когда ты сломаешься. И рано или поздно это случится.

Чтобы любимая пришла в себя, заботливый мужчина предложил ей развеяться, отдохнуть от домашних забот, прогуляться, сходить в кофейню и посетить в бассейне.