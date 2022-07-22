В Бирме задержали гражданина США без обнародования обвинения

Пресс-секретарь посольства США в Бирме заявил об очередном, незаконном задержании властями этой страны гражданина США, 22 июля.

«Нам известно о неправомерном задержании американского гражданина в Бирме», — сказал представитель посольства США в стране.

Американские дипломаты не уточнили мотивы задержания, отметив лишь, что посольство «оказывает всю необходимую консульскую помощь».

Несколько иностранцев были арестованы в рамках подавления инакомыслия хунтой, которая пришла к власти после госпереворота, в результате которого в 2021 году было свергнуто правительство Аун Сан Су Чжи.

На неделе президент США Джо Байден призвал к санкциям против правительств, которые неправомерно удерживают граждан США на своей территории.

Государственный департамент США напомнил о странах, в которых риск такого задержания является самым высоким. В этот список попала Бирма, Китай, Иран, Северная Корея, Россия и Венесуэла.