В Бирме задержали гражданина США без обнародования обвинения
Пресс-секретарь посольства США в Бирме заявил об очередном, незаконном задержании властями этой страны гражданина США, 22 июля.
«Нам известно о неправомерном задержании американского гражданина в Бирме», — сказал представитель посольства США в стране.
Американские дипломаты не уточнили мотивы задержания, отметив лишь, что посольство «оказывает всю необходимую консульскую помощь».
Несколько иностранцев были арестованы в рамках подавления инакомыслия хунтой, которая пришла к власти после госпереворота, в результате которого в 2021 году было свергнуто правительство Аун Сан Су Чжи.
На неделе президент США Джо Байден призвал к санкциям против правительств, которые неправомерно удерживают граждан США на своей территории.
Государственный департамент США напомнил о странах, в которых риск такого задержания является самым высоким. В этот список попала Бирма, Китай, Иран, Северная Корея, Россия и Венесуэла.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
Россия внесла в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США
Причина смерти Писанки выяснена: знаменитость сгорела от рака
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России