Украинский депутат пообещал поставить памятник Бандере в Тирасполе

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Приднестровье будет поставлен памятник Степану Бандере.

Украинский депутат Алексей Гончаренко 22 июля пообещал жителям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, что в Тирасполе будет находиться памятник Степану Бандере.

Это заявление было ответом на сообщение властей Приднестровья о том, что они будут добиваться независимости от Молдовы и присоединения к России.

Гончаренко сказал непризнанной республике, что ей нужно спокойно сидеть, иначе ее присоединение быстро закончится.

Причем закончится так, что они будут ставить памятник Степану Андреевичу Бандере.

Ранее министр иностранных дел Приднестровской республики Виталий Игнатьев напомнил, что согласно референдуму 2006 года большинство приднестровцев хотят вступления в состав России.

Поэтому, считает Виталий Игнатьев, что необходимо стремиться к присоединению к РФ.