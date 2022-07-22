Южная Корея предлагает экономический план Северной Кореи в обмен на денуклеаризацию

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёлю, в своей инаугурационной речи, предложил план экономической помощи для КНДР в обмен на ядерное разоружение.

Новый президент Южной Кореи предложил Пхеньяну дерзкий план по преобразованию слабеющей экономики в обмен на отказ от своей программы по созданию ядерного оружия.

Выступая в первый день своего президентства, во вторник, Юн сказал: Хотя ядерные программы Северной Кореи представляют угрозу не только нашей безопасности, но и безопасности Северо-восточной Азии, дверь для диалога останется открытой, чтобы мы могли мирно разрешить этот вопрос.

Юн ранее пообещал занять более жесткую позицию в отношении Пхеньяна чем его предшественник.

Также новоиспечённый президент избежал провокации со стороны северокорейского режима на фоне слухов о том, что они могут готовиться к проведению ядерного испытания.

Северная Корея ранее отвергала предложения экономической помощи в обмен на отказ от ядерного оружия и баллистических ракет.

Если Северная Корея действительно начнет процесс полной денуклеаризации, мы готовы работать с международным сообществом, чтобы представить смелый план, который значительно укрепит экономику Северной Кореи и улучшит качество жизни ее народа, - сказал Юн корейским гражданам.