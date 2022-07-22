Байден не достиг нужных результатов в поездке на Ближний Восток, Москва снова договорилась с Эр-Риядом

Визит Байдена в Саудовскую Аравию провалился: бин Салман намерен продолжить сотрудничество с Россией.

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман договорились по телефону о продолжении сотрудничества на рынке нефти.

«Подчеркнута важность дальнейшей координации в рамках ОПЕК+», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее президент США Джо Байден встретился с бин Салманом в рамках его поездки на Ближний Восток, чтобы убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти для снижения цены на нефть на мировом рынке.

Уже тогда результаты этой встречи были названы сомнительными, так как американский лидер не смог решить нефтяной вопрос. Москву и Эр-Рияд устраивает текущая цена на нефть, что и было подтверждено в разговоре Путина и бин Салмана.

«В разговоре отмечено, что страны-участницы формата (ОПЕК +) последовательно выполняют взятые на себя обязательства в целях поддержания необходимого баланса и стабильности на мировых рынках энергоресурсов», — отметили в Кремле.