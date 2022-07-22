В Баварии начали отлавливать иностранных комаров

Глава Минздрава Баварии Клаус Холечек установил первую ловушку для комаров в Баварском государственном управлении здравоохранения и безопасности пищевых продуктов в Мюнхене.

К концу 2023 года власти должны изучить условия, при которых возможно систематическое наблюдение за инвазивными видами комаров, заявил чиновник.

Изменение климата означает, что «иностранные инвазивные виды комаров могут распространяться в Баварии», — отметил Холетчек: «Это также увеличивает риск передачи нам таких болезней, как лихорадка денге или чикунгунья».

Вирус чикунгунья особенно распространен в южной и восточной Африке и южной Азии и может вызывать лихорадку и боль в суставах.

«Мы должны действовать сейчас, чтобы свести к минимуму последствия изменения климата для населения», — подчеркнул Холетчек: «В Баварии уже были обнаружены инвазивные комары, но до сих пор они были обнаружены случайно».

Чтобы принять целенаправленные меры против насекомых, властям потребуется больше информации.