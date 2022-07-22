Суд оштрафовал приморского депутата за критику спецоперации на Украине

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал приморского депутата Леонида Васюкевича на 30 тысяч рублей за призыв к остановке операции.

Фрунзенский районный суд Владивостока 22 июля вынес приговор депутату Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича за его выступление на заседании краевого парламента.

На данном заседании 27 мая Васюкевич обратился к властям Российской Федерации с призывом остановить операцию в Украине.

После этого Васюкевич был исключен из фракции КПРФ, а на него было заведено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП о публичных действиях, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил России, направленных на защиту интересов РФ.

По результатам суда с Васюкевича взыскали 30 тысяч российских рублей.