Суд оштрафовал приморского депутата за критику спецоперации на Украине

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал приморского депутата Леонида Васюкевича на 30 тысяч рублей за призыв к остановке операции.

Фрунзенский районный суд Владивостока 22 июля вынес приговор депутату Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича за его выступление на заседании краевого парламента.

На данном заседании 27 мая Васюкевич обратился к властям Российской Федерации с призывом остановить операцию в Украине.

После этого Васюкевич был исключен из фракции КПРФ, а на него было заведено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП о публичных действиях, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил России, направленных на защиту интересов РФ.

По результатам суда с Васюкевича взыскали 30 тысяч российских рублей.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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