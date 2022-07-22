В Саудовской Аравии арестовали помощника израильского журналиста, «осквернившего» Мекку
Власти Саудовской Аравии объявили об аресте человека, который помог «немусульманину» отправиться в Мекку.
Видео журналиста израильского канала 13 Гила Тамари вызвало лавину негативной реакции в социальных сетях Саудовской Аравии.
«Сообщник, способствовавший въезду в священный город журналиста-немусульманина, передан в прокуратуру», — заявил представитель полиции Мекки.
Граждане еврейского государства могут въехать в королевство только со вторым паспортом, если у них есть несколько гражданств. Это «прямое нарушение правил, запрещающих въезд в Мекку немусульманам», пояснил представитель полиции и уточнил, что против этого «сообщника» будет открыто «судебное преследование».
«Дело журналиста, совершившего это преступление, передано в Генеральную прокуратуру, которая примет необходимые меры», — отметил источник в полиции Мекки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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