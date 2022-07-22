Причина смерти Писанки выяснена: знаменитость сгорела от рака

Покойная актриса и ведущая Руслана Писанка скрывала свою болезнь от окружающих. Оказывается, причиной смерти стала агрессивная форма рака.

Звезда экрана Руслана Писанка скончалась из-за агрессивной формы рака. Такой информацией поделился её муж Игорь Исаков в соцсетях.

У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен… Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал…

Исаков рассказал, что ему очень тяжело переносить смерть любимой супруги, он пребывает в разбитом состоянии.

Я знаю, что моей жене это никогда не нравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать ее отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки "жизнь прекрасна"…

Игорь Исаков принёс слова благодарности всем тем, кто разделил его горе.

Кончина украинской знаменитости Русланы Писанки стала неожиданностью как для россиян, так и для украинцев. Звезда экрана ушла из жизни в 56 лет.

Еще в начале февраля на спектакле актрисе стало плохо. Она лишилась чувств, упав, сломала ногу. Боль была дикая, но несмотря на это Руслана продолжала излучать оптимизм.

Я мужественно лежала час, и когда приехала сюда (в больницу), очень много получила комплиментов от врачей. Они сказали, что очень красивые у меня колготки.

В больнице была проведена операция. Писанка успокаивала близких, коллег и поклонников, что она просто подвернула ногу.

Коллеги покойной поведали о том, что знаменитость боролась с лишними килограммами, жестко ограничивая себя в питании, занимаясь спортом.