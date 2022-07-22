В Испании и Португалии от жары погибло более 1900 человек

За неделю более 1900 человек умерли в Испании и Португалии от причин, связанных с жарой.

Главные новости: продолжающаяся жара может продлиться в общей сложности несколько недель и сопровождаться лесными пожарами в Великобритании, Франции, Испании и Португалии, что вынудило тысячи людей покинуть свои дома.

Сильные волны жары вызывают особую озабоченность в Европе, поскольку они часто могут оказаться чрезвычайно смертельными из-за того, что кондиционирование воздуха менее распространено, чем в США.

Уже не один летний период в Европе ознаменован высоким температурным столбиком.

По утверждению ведущего специалиста Центра погоды Фобос Евгения Тишковца на протяжении всего лета Европу ждет сильная жара, а страны юга больше чем другие будут подвержены сильной засухи.

Полное число погибших, вероятно, не будет известно в течение нескольких недель или дольше.

Помимо человеческих жертв, сильная жара в Европе грозит навредить сельскому хозяйству региона.