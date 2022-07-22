16 городов Италии находятся в зоне ЧС из-за «Апокалипсиса 4800»

В Италии аномальная жара привела к возникновению пожароопасной ситуации в 16 городах с юга на север страны.

В Милане температура в пятницу достигла 40 градусов, 39 градусов ожидаются в Болонье и Риме.

Италия находится «на пороге достижения максимальной мощности африканского антициклона «Апокалипсис 4800». Цифра 4800 очень хорошо объясняет ситуацию (…) термометр опускается ниже нуля градусов только на высотах выше 4800 метров», — подчеркивает специализированный сайт ilmeteo.it.

Даже после ослабления новой волны тепла передышки не предвидится, предупреждают метеорологи.

«Три месяца подряд, май, июнь и июль, подтверждалась климатическая аномалия с температурами на национальном уровне как минимум на два-три градуса выше среднесезонных», — отмечает ресурс и предупреждает, что аномальная жара сохранится до начала августа.

В четверг пожарные провели десятки операций по тушению пожаров. Крупнейший пожар в Тоскане недалеко от Массарозы, где сгорело 860 гектаров лесополосы и пришлось эвакуировать тысячу человек.