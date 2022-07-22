В Бангладеш строго запретили проезд на крышах поездов
Верховный суд Бангладеш положил конец этой традиционной практике, которая повлекла множество смертей путешественников.
В Бангладеш в четверг запретили проезд на крышах вагонов поездов по соображениям безопасности перевозок, заявили в прокуратуре страны.
Сотрудникам железной дороги предписано обеспечить соблюдение полного запрета на проезд на крышах поездов, введенного Верховным судом Бангладеш.
«После сегодняшнего постановления Высокого суда поезда не могут перевозить дополнительных пассажиров на крыше», — заявил заместитель генерального прокурора Амин Уддин Маник, добавив, что в случае нарушения могут быть приняты меры против лиц ответственных за работу железных дорог.
Опубликовано: Тарас Медведев
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