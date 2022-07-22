СК РФ проверяет Джигурду из-за его дружбы с Паниным
Известный российский актёр, режиссёр, сценарист и исполнитель Никита Джигурда пострадал из-за своей дружбы с актёром Алексеем Паниным. Им заинтересовался Следственный комитет.
Актер, режиссер, сценарист и певец Никита Джигурда попал в неприятную ситуацию. Его проверяет Следственный комитет Российской Федерации, причиной чему послужила дружба артиста со скандально известным актером Алексеем Паниным.
Директор Джигурды позвонил Панину, рассказав о произошедшем. В свою очередь, живущий сейчас в Испании актер рассказал об этом в своих социальных сетях.
Видимо, Джигурдой заинтересовались из-за открытой критики Паниным действий российских властей в отношении соседней Украины.
Панин обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой не преследовать его приятеля:
Хочу обратиться к Следственному комитету России. Ребят, сейчас разговаривал с директором Никиты Джигурды. Я не имею отношения к Джигурде. Он поддерживает вашего родного президента Путина.
Также Панин встал на защиту киностудии "Саратов-фильм", где кинодеятель снимал фильм, призывая Бастрыкина не трогать сотрудников компании.
Совсем недавно скандальный артист разместил в сети информацию о проведении им творческой встречи, а также выходе картину "Я вернулся", в которой Панин выступил режиссёром.
Джигурда сыграл одного из персонажей в фильме своего друга.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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