Шатунов был против размещения фото с детьми в сети: стали известны причины такого решения

Покойный исполнитель Юрий Шатунов был категорически против размещения снимков с дочерью и сыном в интернете. Музыкант успел пояснить причину такого решения.

Солист музыкального коллектива "Ласковый май" Юрий Шатунов отказывался размещать фотографии со своими наследниками для "всеобщего пользования". Исполнитель пояснил причину отказа от публикации снимков семейства.

На данный вопрос Шатунов ответил в 2018 году в процессе общения со своими фанатами на Ютуб-канале. Среди вопросов интернет-пользователей был и о том, по какой причине музыкант не делится кадрами со своими детьми в сети.

Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто. С женой приняли решение - пока детям не исполнится 18 лет, мы семейные фотографии в интернет и куда бы то ни было выкладывать не будем. Это наше решение. Принимайте его таким, какое оно есть.

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Ранее сообщалось, что фанаты исполнителя некрасиво ведут себя на могиле своего кумира.

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