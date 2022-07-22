Огородники рассказали, как ухаживать за перцем в грунте и теплице

Сегодня разберемся, как повысить урожайность сладкого перца в открытом грунте и теплице.

Учитывайте условия, которые требуются тому или иному сорту перца:

Путь к богатому урожаю начинается еще на этапе выбора семян. Лучше отдавать предпочтение тем сортам перца, которые специально предназначены для выращивания в вашем регионе.

Одни варианты подходят для открытого грунта («Арсенал», «Ерошка», «Биг Мама», «Баргузин»), другие – для теплицы («Ласточка», «Абрикосовая фаворитка», «Калифорнийское чудо»). В любом случае я советую приобретать посевной материал у проверенных продавцов.

Формируйте кусты:

Удаление лишних побегов – важный аспект ухода за перцем. Если формированию кустов не уделять внимания, то растение будет тратить все питательные вещества на зеленую массу, а не на завязи.

Я обычно действую так:

убираю первые цветы с рассады;

после того как куст адаптируется в грунте, удаляю все нижние листья до первой развилки и коронный цветок;

оставляю на кусте не больше 20 завязей;

срезаю новые цветы в конце лета, благодаря чему последний урожай перца полностью созревает.

Следите за чистотой грядок:

Необходимо вовремя пропалывать грядки и убирать сорняки. В теплице растения расположены близко, и любые заболевания быстро распространяются. Но не все «присоседившиеся» культуры или сорные травы одинаково плохи. Некоторые из них могут оказаться полезными:

чеснок и лук – обладают бактерицидными свойствами и отпугивают вредителей;

базилик, майоран, чабрец и пижма – привлекают пчел;

ромашка и одуванчик – ускоряют вызревание перца.

Вовремя удобряйте:

Нехватка питательных веществ плохо сказывается на урожайности перца. Кусты «вытягиваются», завязи не образуются, возникают болезни. Я советую обходиться органическими подкормками и соблюдать рекомендуемые дозировки. На каждом этапе развития растениям требуются разные удобрения.

Не допускайте заражения болезнями и вредителями:

Следует регулярно осматривать растения на предмет наличия симптомов заболеваний или жизнедеятельности вредителей. Кроме того, важно провести их профилактику. Через 10 дней после высадки кустов перца я обрабатываю их препаратом «Актар».

На этапе бутонизации меня не раз выручали такие средства:

на ранних стадиях заражения – отвар полыни, «Битоксибациллин», «Лепидоцид»;

при распространении вредителей – «Алатар», «Герольд»;

от колорадского жука – «Шарпей», «Жукоед»;

от паутинного клеща – «БиоКилл», «Фитоверм».

Следите за увлажненностью грунта:

Нельзя допускать пересыхания грунта и образования корки возле кустов с перцем. Поливать лучше утром до 11:00, используя дождевую воду или отстоянную из крана. Лить лучше под корень, чтобы влага не попадала на зеленые части. Я поливаю обычно раз в 4 дня. Чрез сутки после этого рыхлю почву, чтобы вода не застаивалась.

При выращивании перца в теплице стоит устраивать регулярные проветривания, но без холодных сквозняков. В теплое время года часть пленки можно снять.

Слой мульчи, который я обновляю каждые 3-4 недели, выполняет сразу несколько функций:

сохраняет влагу;

придает рыхлость почве;

мешает расти сорнякам.

Для полноценного роста перцу необходимы правильный выбор посевного материала, своевременный полив, внесение удобрений, борьба с вредителями и сорняками.