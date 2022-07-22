Огородники рассказали, как ухаживать за перцем в грунте и теплице
Сегодня разберемся, как повысить урожайность сладкого перца в открытом грунте и теплице.
Учитывайте условия, которые требуются тому или иному сорту перца:
Путь к богатому урожаю начинается еще на этапе выбора семян. Лучше отдавать предпочтение тем сортам перца, которые специально предназначены для выращивания в вашем регионе.
Одни варианты подходят для открытого грунта («Арсенал», «Ерошка», «Биг Мама», «Баргузин»), другие – для теплицы («Ласточка», «Абрикосовая фаворитка», «Калифорнийское чудо»). В любом случае я советую приобретать посевной материал у проверенных продавцов.
Формируйте кусты:
Удаление лишних побегов – важный аспект ухода за перцем. Если формированию кустов не уделять внимания, то растение будет тратить все питательные вещества на зеленую массу, а не на завязи.
Я обычно действую так:
убираю первые цветы с рассады;
после того как куст адаптируется в грунте, удаляю все нижние листья до первой развилки и коронный цветок;
оставляю на кусте не больше 20 завязей;
срезаю новые цветы в конце лета, благодаря чему последний урожай перца полностью созревает.
Следите за чистотой грядок:
Необходимо вовремя пропалывать грядки и убирать сорняки. В теплице растения расположены близко, и любые заболевания быстро распространяются. Но не все «присоседившиеся» культуры или сорные травы одинаково плохи. Некоторые из них могут оказаться полезными:
чеснок и лук – обладают бактерицидными свойствами и отпугивают вредителей;
базилик, майоран, чабрец и пижма – привлекают пчел;
ромашка и одуванчик – ускоряют вызревание перца.
Вовремя удобряйте:
Нехватка питательных веществ плохо сказывается на урожайности перца. Кусты «вытягиваются», завязи не образуются, возникают болезни. Я советую обходиться органическими подкормками и соблюдать рекомендуемые дозировки. На каждом этапе развития растениям требуются разные удобрения.
Не допускайте заражения болезнями и вредителями:
Следует регулярно осматривать растения на предмет наличия симптомов заболеваний или жизнедеятельности вредителей. Кроме того, важно провести их профилактику. Через 10 дней после высадки кустов перца я обрабатываю их препаратом «Актар».
На этапе бутонизации меня не раз выручали такие средства:
на ранних стадиях заражения – отвар полыни, «Битоксибациллин», «Лепидоцид»;
при распространении вредителей – «Алатар», «Герольд»;
от колорадского жука – «Шарпей», «Жукоед»;
от паутинного клеща – «БиоКилл», «Фитоверм».
Следите за увлажненностью грунта:
Нельзя допускать пересыхания грунта и образования корки возле кустов с перцем. Поливать лучше утром до 11:00, используя дождевую воду или отстоянную из крана. Лить лучше под корень, чтобы влага не попадала на зеленые части. Я поливаю обычно раз в 4 дня. Чрез сутки после этого рыхлю почву, чтобы вода не застаивалась.
При выращивании перца в теплице стоит устраивать регулярные проветривания, но без холодных сквозняков. В теплое время года часть пленки можно снять.
Слой мульчи, который я обновляю каждые 3-4 недели, выполняет сразу несколько функций:
сохраняет влагу;
придает рыхлость почве;
мешает расти сорнякам.
Для полноценного роста перцу необходимы правильный выбор посевного материала, своевременный полив, внесение удобрений, борьба с вредителями и сорняками.
Опубликовано: Ангелина Крент
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