Роскомнадзор снял блокировку с The Tor Project

Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера и сети некоммерческой организации The Tor Project.

В пятницу, 22 июля 2022 года, адвокат Екатерина Абашина в своём пресс-релизе сообщила об снятии блокировки с программного обеспечения The Tor Project, которое позволяет устанавливать защищённый анонимный доступ в Интернет.

Абашина также отметила, что Роскомнадзор убрал из реестра запрещённой информации на территории РФ сайт The Tor Project по постановлению Саратовского областного суда, но с задержкой на два месяца.