Роскомнадзор снял блокировку с The Tor Project
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера и сети некоммерческой организации The Tor Project.
В пятницу, 22 июля 2022 года, адвокат Екатерина Абашина в своём пресс-релизе сообщила об снятии блокировки с программного обеспечения The Tor Project, которое позволяет устанавливать защищённый анонимный доступ в Интернет.
Абашина также отметила, что Роскомнадзор убрал из реестра запрещённой информации на территории РФ сайт The Tor Project по постановлению Саратовского областного суда, но с задержкой на два месяца.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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