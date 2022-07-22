Роскомнадзор снял блокировку с The Tor Project

Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера и сети некоммерческой организации The Tor Project.

В пятницу, 22 июля 2022 года, адвокат Екатерина Абашина в своём пресс-релизе сообщила об снятии блокировки с программного обеспечения The Tor Project, которое позволяет устанавливать защищённый анонимный доступ в Интернет.

Абашина также отметила, что Роскомнадзор убрал из реестра запрещённой информации на территории РФ сайт The Tor Project по постановлению Саратовского областного суда, но с задержкой на два месяца.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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