Турист искупался в озере и умер через две недели: его мозг съела амеба

Инцидент случился в американском штате Айова. Причиной смерти мужчины стала редкая болезнь, которую вызывает амеба Naegleria fowleri.

Мужчина приехал в Айова из соседнего Миссури с намерением провести отпуск. Он поплавал в озере Трех огней, где и заразился Naegleria fowleri.

В тяжелом состоянии с сильной головной болью и рвотой туриста доставили в больницу.

При обследовании у больного выявили редкое, смертельно опасное заболевание, которое не поддается лечению.

Инфекция развивается при проникновении в организм амебы-паразита Неглерии Фоулера.

Такое заболевание выявлено в штате Айова впервые за последние 35 лет. Всего с 1962 года по сегодняшний день в США зафиксированы 154 случая заражения, три из которых произошли в прошлом году.

Один из печальных примеров - смерть трехлетнего малыша. Мальчик заболел после того, как на него побрызгали водой в парке Техаса.

В воде, которой был наполнен брызговик для общественного использования, находилась амеба Naegleria fowleri. Жидкость была взята из пресного водоема.

Вместе со струями паразит попал в организм через носовые ходы и привел к летальному исходу.

После поражения мозга этой амебой выживают не более 3% зараженных.

Самые яркие симптомы менингоэнцифалита: нестерпимые головные боли, судорожный синдром, приступы тошноты и рвоты, мышечная ригидность шеи, лихорадка, галлюцинации, расстройство психики.

Обнаружить первые признаки можно через 1-10 дней после инфицирования.

Naegleria fowleri - одноклеточная амеба, вызывающая смертельно опасную инфекцию головного мозга - первичный амебный менингоэнцифалит.

Среда обитания - пресные водоемы с теплой водой (озера, реки, горячие источники). Иногда эти паразиты встречаются в почве. Опасны для жизни только при попадании в носовые ходы.

Через обонятельный нерв амеба попадает в мозг и разрушает его. При заглатывании паразитов с водой они опасности для жизни не представляют.

Также амеба не может передаваться от человека к человеку.

Защитить себя от страшной болезни можно, не купаясь в незнакомых водоемах с пресной водой, в неочищенных горячих источниках.

Во время купания поможет зажим для носа, также не стоит погружать голову в воду.

Если приходится бывать на общественных мероприятиях, как-то связанных с водными процедурами, нужно всегда закрывать нос.