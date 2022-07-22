Литвинова продаёт билеты на свою пьесу в Эстонии за 600 евро

Актриса и режиссёр Рената Литвинова написала пьесу. Сейчас знаменитость занимается реализацией билетов на свой спектакль в столице Эстонии.

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова занимается распространением билетов на свою пьесу под названием "Кактус", которая должна пройти в Таллине.

Стоимость билетов достигает 600 евро, что в переводе на российские рубли составляет больше 34 000 по курсу на сегодняшний день.

Сведения о спектакле появилась на одном из сайтов реализации билетов Эстонии. Литвинова предстанет перед жителями Таллина и гостями города 30 сентября текущего года.

Кино- и театральный деятель призналась, что создала своё творение, пребывая в состоянии отчаяния:

Эта пьеса была написана в полном отчаянии - счастливые люди вообще не склонны к творчеству. В первый раз я буду играть ее как моноспектакль и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную.

Режиссер рассказала, что спектакль представляет собой монолог, где главный персонаж общается с кем-то настоящим и в то же время воображаемым. Самый дешёвый билет на постановку обойдётся зрителю в 250 евро, что эквивалентно более, чем 14 000 российских рублей.

Напомним, что Рената Литвинова после запуска спецоперации РФ в Украине обосновалась во французской столице в компании своей дочери Ульяны Добровской.