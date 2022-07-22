Роспотребнадзор хочет подать иск к организаторам концерта Макса Барских
К требованиям о возврате денег за билеты после отмены выступления певца в Екатеринбурге присоединились 27 человек.
Ротребнадзор собирается подать иск к организаторам выступления украинского певца Макса Барских ООО «Ладошки Шоу» из-за отмены концерта. Как сообщает Рамблер со ссылкой на «Говорит Москва», к требованиям уже присоединились 27 человек, которым не возвратили деньги за билеты на мероприятие в Екатеринбурге.
Изначально концерт планировался на сентябрь 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на май 2021 года. Затем еще переносили дважды, и в результате артист должен был выступить 16 апреля 2022 года. Но в связи со спецоперацией на Украине исполнитель отказался от выступления.
С такой же проблемой столкнулись жители Тюмени: им заявили, что концерт Барских не отменили, а перенесли, потому деньги за билеты вернуть невозможно.
Издание напомнило, что певец после начала спецоперации раскритиковал Россию, отменил на ее территории концерты и отказался возвращать деньги за билеты.
В апреле Барских заявлял о своем желании вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но в мае уехал в США, чтобы выступать там на различных мероприятиях.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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