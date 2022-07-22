Роспотребнадзор хочет подать иск к организаторам концерта Макса Барских

К требованиям о возврате денег за билеты после отмены выступления певца в Екатеринбурге присоединились 27 человек.

Ротребнадзор собирается подать иск к организаторам выступления украинского певца Макса Барских ООО «Ладошки Шоу» из-за отмены концерта. Как сообщает Рамблер со ссылкой на «Говорит Москва», к требованиям уже присоединились 27 человек, которым не возвратили деньги за билеты на мероприятие в Екатеринбурге.

Изначально концерт планировался на сентябрь 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на май 2021 года. Затем еще переносили дважды, и в результате артист должен был выступить 16 апреля 2022 года. Но в связи со спецоперацией на Украине исполнитель отказался от выступления.

С такой же проблемой столкнулись жители Тюмени: им заявили, что концерт Барских не отменили, а перенесли, потому деньги за билеты вернуть невозможно.

Издание напомнило, что певец после начала спецоперации раскритиковал Россию, отменил на ее территории концерты и отказался возвращать деньги за билеты.

В апреле Барских заявлял о своем желании вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но в мае уехал в США, чтобы выступать там на различных мероприятиях.