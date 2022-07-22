Новое международное соглашение о пандемиях несет юридические обязательства

ВОЗ заявила, что участники переговоров по пандемиям в Женеве решили, что принятое соглашение будет носить юридические обязательства для подписантов.

Члены Межправительственного органа по переговорам (IBO), ответственные за ведение переговоров по этому соглашению, «приняли консенсусное решение, что они будут работать над новым международным соглашением по пандемиям, которое будет иметь юридическую силу», — говорится в заявлении ВОЗ.

«Как и во всех международных документах, любое новое соглашение, если оно одобрено государствами-членами, разрабатывается и обсуждается самими правительствами», — уточняет организация.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал это решение.

«Невозможно переоценить важность юридически обязывающего документа: он станет частью нашего коллективного наследия для будущих поколений», — сказал он: «Это решение является важным первым шагом в работе, которую мы делаем вместе…Это процесс, который потребует от нас поддержки друг друга», — добавил он.

В декабре 2021 года 194 государства-члена ВОЗ начали процесс разработки и обсуждения нового международного документа, чтобы лучше реагировать на пандемии.

Следующее заседание состоится в декабре 2022 года, по его результатам будет подготовлен доклад для Всемирной ассамблеи здравоохранения - 2023.