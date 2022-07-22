Тяжелобольной Моисеев покинет Россию в конце июля
Российский исполнитель Борис Моисеев, который давно не выходит на сцену из-за своей болезни, рассказал, что собирается покинуть родину в конце июля. Артист собирается в отпуск в Латвию.
Известный исполнитель Борис Моисеев сообщил о том, что в ближайшее время намерен уехать из России. Знаменитость собирается провести отдых в Латвии.
Моисеев рассказал, что он давно намеревался посетить Юрмалу. Там он договорился о встрече со своими приятельницами и коллегами по сцене Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
Артист заверил, что в его планах не значится эмиграция за рубеж. Параллельно, звезда отечественной эстрады назвал информацию о передаче своей недвижимости в Латвии Кристине Орбакайте недостоверной.
Апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной и с Лаймой. Но только на месяц - о переезде речи не идет.
Также Моисеев вспомнил о том, что в конце 80-х работал по контракту в штатах, но привыкнуть к американской жизни певец так и не смог, по этой причине он вернулся на родину.
Напомним, что Борис Михайлович перенёс 2 инсульта. После первого удара исполнитель пытался вернуться на сцену, стал выступать, стараясь привыкнут к прежнему графику работы.
В 2015 году его сразил второй удар, после которого артист так и не смог полностью восстановиться. Знакомые исполнителя говорят, что вряд ли музыкант сможет когда-либо выступать в таком состоянии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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