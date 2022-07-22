Тяжелобольной Моисеев покинет Россию в конце июля

Российский исполнитель Борис Моисеев, который давно не выходит на сцену из-за своей болезни, рассказал, что собирается покинуть родину в конце июля. Артист собирается в отпуск в Латвию.

Известный исполнитель Борис Моисеев сообщил о том, что в ближайшее время намерен уехать из России. Знаменитость собирается провести отдых в Латвии.

Моисеев рассказал, что он давно намеревался посетить Юрмалу. Там он договорился о встрече со своими приятельницами и коллегами по сцене Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.

Артист заверил, что в его планах не значится эмиграция за рубеж. Параллельно, звезда отечественной эстрады назвал информацию о передаче своей недвижимости в Латвии Кристине Орбакайте недостоверной.

Апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной и с Лаймой. Но только на месяц - о переезде речи не идет.

Также Моисеев вспомнил о том, что в конце 80-х работал по контракту в штатах, но привыкнуть к американской жизни певец так и не смог, по этой причине он вернулся на родину.

Напомним, что Борис Михайлович перенёс 2 инсульта. После первого удара исполнитель пытался вернуться на сцену, стал выступать, стараясь привыкнут к прежнему графику работы.

В 2015 году его сразил второй удар, после которого артист так и не смог полностью восстановиться. Знакомые исполнителя говорят, что вряд ли музыкант сможет когда-либо выступать в таком состоянии.