Увеличить урожай свеклы: дачники подсказали, чем для этого ее подкормить в конце июля

Удобрение поможет защитить культуру от вредителей и подсластить корнеплоды.

Для профилактики болезней в середине лета желательно провести внекорневую подкормку борной кислотой.

Для этого развести 2 гр. борной кислоты (половина 1 ч.л.) в поллитре горячей воды, затем объем довести до 10 л. Добавить в раствор около 50 гр. хлористого калия.

Подготовленным таким образом раствором опрыскать свеклу по листьям. Это будет не только питанием для культуры, но и профилактикой фотоза и иных болезней.

Через 10 дней после этой подкормки удобрить растение только хлористым калием (провести процедуру в июле и в августе). При этом норму калия можно удвоить до 100 гр. (на 10 л воды), обработать также по листьям.

Если свекла больна, нужно провести подкормку под корень на основе мела. Для этого смешать 200 гр. мела или извести и 50 гр. хлористого калия.

Известковое удобрение в сочетании с хлористым калием творит чудеса: свекла восстанавливается и прекрасно развивается.