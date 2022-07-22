Увеличить урожай свеклы: дачники подсказали, чем для этого ее подкормить в конце июля
Удобрение поможет защитить культуру от вредителей и подсластить корнеплоды.
Для профилактики болезней в середине лета желательно провести внекорневую подкормку борной кислотой.
Для этого развести 2 гр. борной кислоты (половина 1 ч.л.) в поллитре горячей воды, затем объем довести до 10 л. Добавить в раствор около 50 гр. хлористого калия.
Подготовленным таким образом раствором опрыскать свеклу по листьям. Это будет не только питанием для культуры, но и профилактикой фотоза и иных болезней.
Через 10 дней после этой подкормки удобрить растение только хлористым калием (провести процедуру в июле и в августе). При этом норму калия можно удвоить до 100 гр. (на 10 л воды), обработать также по листьям.
Если свекла больна, нужно провести подкормку под корень на основе мела. Для этого смешать 200 гр. мела или извести и 50 гр. хлористого калия.
Известковое удобрение в сочетании с хлористым калием творит чудеса: свекла восстанавливается и прекрасно развивается.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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