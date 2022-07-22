Головченко заявил, что в Беларуси нет оснований для роста инфляции
По словам белорусского премьер-министра, инфляционные процессы начали замедляться и нет оснований для роста инфляции в республике.
По заключению главы правительства Беларуси интеграция в мировую экономику, даже не смотря на санкции Запада, накладывает отпечаток на уровень цен в стране.
К примеру, инфляция в Турции, откуда Беларусь импортирует большие объемы овощей и фруктов, сейчас составляет 80%.
«Соответственно это не может не перекладываться на цену товаров», — отметил Головченко.
Большие издержки Беларусь несет в области логистики, в связи с ростом цен на перевозки в ЕС из-за топливного кризиса.
«Если раньше фура в немецкий или голландский порт, откуда мы забираем товар, стоила 1−1,5 тыс. евро, то сейчас доходит до 10 тыс. евро. Естественно, часть этих издержек переносится на цену товаров», — отметил глава правительства.
По словам Головченко, сдерживать инфляцию в стране позволяет жесткое администрирование цен. В противном случае, инфляция была бы куда выше.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Спирс поделилась снимками в обнажённом виде: фанаты звезды в замешательстве
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
В одном из округов Китая зафиксирован случай заражения бубонной чумой
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США