Головченко заявил, что в Беларуси нет оснований для роста инфляции

По словам белорусского премьер-министра, инфляционные процессы начали замедляться и нет оснований для роста инфляции в республике.

По заключению главы правительства Беларуси интеграция в мировую экономику, даже не смотря на санкции Запада, накладывает отпечаток на уровень цен в стране.

К примеру, инфляция в Турции, откуда Беларусь импортирует большие объемы овощей и фруктов, сейчас составляет 80%.

«Соответственно это не может не перекладываться на цену товаров», — отметил Головченко.

Большие издержки Беларусь несет в области логистики, в связи с ростом цен на перевозки в ЕС из-за топливного кризиса.

«Если раньше фура в немецкий или голландский порт, откуда мы забираем товар, стоила 1−1,5 тыс. евро, то сейчас доходит до 10 тыс. евро. Естественно, часть этих издержек переносится на цену товаров», — отметил глава правительства.

По словам Головченко, сдерживать инфляцию в стране позволяет жесткое администрирование цен. В противном случае, инфляция была бы куда выше.