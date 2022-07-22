Украина подпишет соглашение по зерну только с ООН и Турцией

Украина подпишет соглашение о разблокировании экспорта зерна только с ООН и Турцией, а Россия, подпишет отдельное соглашение, сообщил в пятницу советник украинского президента.

«Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН», — написал Михаил Подоляк в Твиттере.

Советник Зеленского также отметил, что любая российская «провокация» после этого соглашения получит «немедленный военный ответ».

Ранее сообщалось, что от российской стороны в Турцию для подписания документов вылетел министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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