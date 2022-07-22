Украина подпишет соглашение по зерну только с ООН и Турцией
Украина подпишет соглашение о разблокировании экспорта зерна только с ООН и Турцией, а Россия, подпишет отдельное соглашение, сообщил в пятницу советник украинского президента.
«Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН», — написал Михаил Подоляк в Твиттере.
Советник Зеленского также отметил, что любая российская «провокация» после этого соглашения получит «немедленный военный ответ».
Ранее сообщалось, что от российской стороны в Турцию для подписания документов вылетел министра обороны РФ Сергей Шойгу.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Спирс поделилась снимками в обнажённом виде: фанаты звезды в замешательстве
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
В одном из округов Китая зафиксирован случай заражения бубонной чумой
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США