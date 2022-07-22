Украина подписала соглашение о вывозе зерна

Украина подписала соглашение с ООН и Турцией о вывозе зерна из своих портов.

Украина подписала соглашение с Турцией и Организацией объединенных наций о вывозе зерна со своей территории.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на издание "Страна".

"Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна, сообщает издание "Страна", - пишет ТАСС.

При этом порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" будут контролироваться Украиной, пишет URA.RU.