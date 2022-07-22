Брежнева сделала неожиданное признание после своего отъезда в Италию
Певица Вера Брежнева исчезла с экранов после обозначения своей позиции относительно проводимой на Донбассе спецоперации России. Наконец артистка пролила свет на то, чем планирует заняться в будущем.
Известная в России исполнительница Вера Брежнев, высказавшись против проведения спецоперации РФ на Донбассе, исчезла из поля зрения журналистов и фанатов.
На протяжении долгого времени почитатели таланта звезды сцены ожидали информации о жизни певицы. Свершилось!
Напомним, что после объявления о спецоперации экс-вокалистка "ВИА Гра" перестала заниматься музыкой и даже прекратила "ухаживать за собой".
Муж певицы Константин Меладзе, заметим, вслух своего отношения к кризису в Украине не озвучивал.
К счастью фанатов, в своих социальных сетях Брежнева опубликовала долгожданное признание.
Знаменитость разместила снимок, сделанный на торжестве в честь дня матери в Италии, а под ним надпись:
Я наконец-то снова начала слышать музыку... И даже здесь многое поменялось.
Не секрет, что Вера Брежнева - одна из самых ярких и самобытных артисток в России. После того как вокалистка покинула группу "ВИА Гра", она не исчезла с экранов.
Исполнительница стала выпускать сольные композиции, которые имели большой успех у публики. Конечно, успех певицы Веры Брежневой - это во многом заслуга композитора и продюсера Константин Меладзе, с которым та в тайне ото всех расписалась в 2015 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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