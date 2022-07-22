Брежнева сделала неожиданное признание после своего отъезда в Италию

Певица Вера Брежнева исчезла с экранов после обозначения своей позиции относительно проводимой на Донбассе спецоперации России. Наконец артистка пролила свет на то, чем планирует заняться в будущем.

Известная в России исполнительница Вера Брежнев, высказавшись против проведения спецоперации РФ на Донбассе, исчезла из поля зрения журналистов и фанатов.

На протяжении долгого времени почитатели таланта звезды сцены ожидали информации о жизни певицы. Свершилось!

Напомним, что после объявления о спецоперации экс-вокалистка "ВИА Гра" перестала заниматься музыкой и даже прекратила "ухаживать за собой".

Муж певицы Константин Меладзе, заметим, вслух своего отношения к кризису в Украине не озвучивал.

К счастью фанатов, в своих социальных сетях Брежнева опубликовала долгожданное признание.

Знаменитость разместила снимок, сделанный на торжестве в честь дня матери в Италии, а под ним надпись:

Я наконец-то снова начала слышать музыку... И даже здесь многое поменялось.

Не секрет, что Вера Брежнева - одна из самых ярких и самобытных артисток в России. После того как вокалистка покинула группу "ВИА Гра", она не исчезла с экранов.

Исполнительница стала выпускать сольные композиции, которые имели большой успех у публики. Конечно, успех певицы Веры Брежневой - это во многом заслуга композитора и продюсера Константин Меладзе, с которым та в тайне ото всех расписалась в 2015 году.