Приход правых к власти в Италии разрушит союз Запада против России, считают эксперты издания The National Interest.

Обозреватель издания Джейсон Дэвидсон считает, что с уходом Драги из правительства Италии западная коалиция против РФ пошатнется.

Драги пришел к власти в 2021 году под лозунгом создания правительства национального единства. Во многом националистические взгляды стали точкой единения интересов Украины и Италии.

Несмотря на тесные внешнеторговые связи с Россией, Италия при правительстве Драги активно участвовала в принятии антироссийских санкций ЕС и поставках вооружений на Украину.

По мнению обозревателя TNI отставка нынешнего премьера изменит позицию Италии к России. По его словам, правые в Италии традиционно поддерживают Путина.

Как показывают последние опросы в Италии ожидается победа правых на предстоящих в сентябре выборах.