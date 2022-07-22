С уходом Драги разрушится западный союз против России
Приход правых к власти в Италии разрушит союз Запада против России, считают эксперты издания The National Interest.
Обозреватель издания Джейсон Дэвидсон считает, что с уходом Драги из правительства Италии западная коалиция против РФ пошатнется.
Драги пришел к власти в 2021 году под лозунгом создания правительства национального единства. Во многом националистические взгляды стали точкой единения интересов Украины и Италии.
Несмотря на тесные внешнеторговые связи с Россией, Италия при правительстве Драги активно участвовала в принятии антироссийских санкций ЕС и поставках вооружений на Украину.
По мнению обозревателя TNI отставка нынешнего премьера изменит позицию Италии к России. По его словам, правые в Италии традиционно поддерживают Путина.
Как показывают последние опросы в Италии ожидается победа правых на предстоящих в сентябре выборах.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Спирс поделилась снимками в обнажённом виде: фанаты звезды в замешательстве
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
В одном из округов Китая зафиксирован случай заражения бубонной чумой
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США