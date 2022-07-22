Огурцы горчат: эксперты подсказали, как это можно исправить

Чаще всего такой привкус придает кукурбитацин, это - органическое вещество, характерное для тыквенных растений

Когда с нетерпением ждешь урожая, и вдруг первые плоды оказываются горькими, это не радует. Но как исправить ситуацию?

Эксперты уточняют, что горечь огурцам и кабачкам придает кукурбитацин - это органическое вещество характерно для тыквенных растений. Ранее сорта не проверялись на его наличие, но сегодня таких сортов в магазинах практически нет.

Конечно, лучше обезопасить себя заранее, и при покупке семян отдавать предпочтение современным. Однако есть и другие факторы, которые могут исказить вкус огурцов. Например, нарушение вентиляции.

Чтобы этого избежать, в жаркую погоду необходимо открывать двери теплицы, а ночью, когда холодает, - закрывать не только их, но и форточки. Это позволит создать идеальный климат без перепадов температур. Посадки нужно равномерно поливать, замульчировать для уменьшения испарения.

А еще - регулярно убирать урожай. Завязь огурца после оплодотворения достигает зрелости примерно через десять дней. Если собрать плоды позже, в них может накопиться горечь.

Но, если от горечи не получилось избавиться, не спешите выбрасывать огцрцы. Порежьте их на части, положите в соленую воду на пару часов, и - ешьте. горечи уже не будет. Ровно такую же операцию можно проделать с кабачками.