В одном из округов Китая зафиксирован случай заражения бубонной чумой

В автномном районе Северная Монголия объявлен четвертый уровень борьбы с опасным инфекционным заболеванием. Бубонная чума распространяется грызунами и характеризуется высоким показателем смертельных исходов.

Случай заболевания обнаружен в округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района, который находится в северо-западной части Китая.

Как сообщает "Синьхуа", заболевший приехал из автономного района Северная Монголия. Здесь уже объявили о четвертом уровне противостояния бубонной чуме.

Заболевание смертельно опасно. Распознать его можно по таким симптомам: сильный жар, появление сыпи, воспаление лимфоузлов, проблемы со сном, галлюцинации.

На фоне ситуации с повышением риска проникновения инфекции "из неблагополучных в эпидемическом отношении стран" в июне Роспотребнадзор призвал все регионы уделить серьезное внимание профилактическим мерам против чумы.