В одном из округов Китая зафиксирован случай заражения бубонной чумой
В автномном районе Северная Монголия объявлен четвертый уровень борьбы с опасным инфекционным заболеванием. Бубонная чума распространяется грызунами и характеризуется высоким показателем смертельных исходов.
Случай заболевания обнаружен в округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района, который находится в северо-западной части Китая.
Как сообщает "Синьхуа", заболевший приехал из автономного района Северная Монголия. Здесь уже объявили о четвертом уровне противостояния бубонной чуме.
Заболевание смертельно опасно. Распознать его можно по таким симптомам: сильный жар, появление сыпи, воспаление лимфоузлов, проблемы со сном, галлюцинации.
На фоне ситуации с повышением риска проникновения инфекции "из неблагополучных в эпидемическом отношении стран" в июне Роспотребнадзор призвал все регионы уделить серьезное внимание профилактическим мерам против чумы.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Спирс поделилась снимками в обнажённом виде: фанаты звезды в замешательстве
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
В одном из округов Китая зафиксирован случай заражения бубонной чумой
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США