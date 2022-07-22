Спирс поделилась снимками в обнажённом виде: фанаты звезды в замешательстве

Бритни Спирс не перестаёт удивлять общественность. На этот раз знаменитость поделилась снимками в обнажённом виде, которые сделала в отеле Лондона.

Поклонники творчества певицы Бритни Спирс пребывают в замешательстве после того, как американская знаменитость за 1 час опубликовала 10 фото в своих социальных сетях, где позирует обнаженной.

Спирс поделилась целой серией снимков в обнажённом виде, которые сделаны на ложе отеля в британской столице, куда звезда мировой сцены прибыла в компании своего супруга Сэма Асгари.

На первых фотографиях Спирс позирует, лежа на животе, облачённая в леопардовое бикини. После та решила раздеться целиком, закрыв интимные части тела эмодзи-смайликами.

После 3-ёх таких публикаций фото артистка поделилась еще и видео, где та смеется и крутится на кровати.

Фанаты знаменитости удивились числу интимных снимков знаменитости, спросив певицу "зачем" в комментариях.

Часть фолловеров решило, что Бритни не знает, чем заняться от скуки. Некоторые пользователи сети посоветовали селебрити зарегистрироваться на сервисе OnlyFans.

OnlyFans - сервис подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент - "фанатах". Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.

Напомним, что Бритни Спирс недавно вышла замуж (уже в 3-ий раз) за танцовщика и фитнес-тренера Сэма Асгари.