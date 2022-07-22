Лопес и Аффлек отправились в медовый месяц в Париж

Знаменитости мирового уровня Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились медовый месяц в столицу Франции. С ними также отправились дочери актера Вайолет и Серафина.

Актёры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наслаждаются медовым месяцем в Париже в обществе дочерей актера Вайолет и Серафины. Журналисты засняли всех вместе в ресторане на Елисейских полях.

Молодожёны добирались до французской столицы на частном самолете. Сначала Дженнифер и Бен прогулялись по центру города, а после в сопровождении дочерей Аффлека от прежнего брака с Дженнифер Гарнер - 16-летней Вайолет и 13-летней Серафиной поужинали в шикарном парижском ресторане Le Matignon.

Лопес выбрала для ужина красное платье свободного покроя, которое украшает глубокое декольте. Актер был в черном костюме в классическом стиле с белой рубашкой и бежевым галстуком. Звёзды мирового кинематографа провели несколько часов на открытой террасе заведения и в танцевальном клубе, после чего отправились отдыхать в отель.

Поженились Дженнифер Лопес и Бен Аффлек 16 июля через 20 лет знакомства и неудачной первой попытки создания семьи.

Церемония бракосочетания отличалась скромностью, а о дате и месте проведения торжественного мероприятия сообщили лишь избранным.

Священник, который совершал свадебный обряд, сообщил, что у него не возникло сомнений в искренности чувств возлюбленных.