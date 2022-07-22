Украина и Россия не подпишет договор по зерну напрямую
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляка сообщил, что совместного договора подписанного напрямую между Россией и Украиной не будет.
«Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией», — сообщил он и пояснил, что Киев подписывает документы с Анкарой и ООН, Москва также подписывает с ними зеркальные соглашения.
Украинская сторона сообщает, что не согласна на сопровождение российским корабельным конвоем судов груженных зерном, также Украина не согласна и на нахождение российских кораблей в украинских портах.
Проверка судов будут осуществляться в терраториальных водах Турции "общими группами в случае возникновения такой потребности" сообщает Михаил Подоляка.
Сегодня в Стамбуле ожидаются переговоры и подписание договоров по разблокированию экспорта зерна из Украины.
Ранее стало известно, что на берег Бостонского пролива, в город Стамбул прибыл министр Минобороны России Сергей Шойгу.
По информации турецких СМИ, Шойгу вместе с турецким коллегой будет принимать участие в процедуре подписания документов об экспорте зерна.
До этого в Турцию прибыл генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Подписание соответствующего документа ранее анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по данному вопросу состоялась 13 июля — переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы.
Опубликовано: Марчик Артём
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