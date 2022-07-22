Украина и Россия не подпишет договор по зерну напрямую

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляка сообщил, что совместного договора подписанного напрямую между Россией и Украиной не будет.

«Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией», — сообщил он и пояснил, что Киев подписывает документы с Анкарой и ООН, Москва также подписывает с ними зеркальные соглашения.

Украинская сторона сообщает, что не согласна на сопровождение российским корабельным конвоем судов груженных зерном, также Украина не согласна и на нахождение российских кораблей в украинских портах.

Проверка судов будут осуществляться в терраториальных водах Турции "общими группами в случае возникновения такой потребности" сообщает Михаил Подоляка.

Сегодня в Стамбуле ожидаются переговоры и подписание договоров по разблокированию экспорта зерна из Украины.

Ранее стало известно, что на берег Бостонского пролива, в город Стамбул прибыл министр Минобороны России Сергей Шойгу.

По информации турецких СМИ, Шойгу вместе с турецким коллегой будет принимать участие в процедуре подписания документов об экспорте зерна.

До этого в Турцию прибыл генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Подписание соответствующего документа ранее анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по данному вопросу состоялась 13 июля — переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы.