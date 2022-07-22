С кабачками до заморозков: эксперты рассказали, как увеличить период их плодоношения

Во второй половине июля самое время внести подкормку, которая увеличит урожай и продлит активный возраст растения.

Что предпринять, чтобы продлить период плодоношения кабачков вплоть до самых заморозков? Для этого с июля дважды в месяц нужно давать им внекорневую подкормку на основе борной кислоты.

Для этого 0,5 ч. л. борной кислоты смешать с 35 каплями йода и растворить все это в 10 л воды. Борную кислоту предварительно нужно растворить в кипятке.

Затем в этот раствор нужно добавить удобрение - например, Кристалон специальный, Агриколу и так далее. Магазинное удобрение можно заменить зеленой бродиловкой.

Если брать готовое, то достаточно 1 ст. л. на ведро воды, а бродиловки – около 1 л. Опрыскать листья растения.

К слову, зеленое удобрение не только питает кабачки, но и защищает от болезней и вредителей. К тому же плоды не накапливают никакой химии. Бор способствует активному нарастанию завязей, а йод защищает от гнили и укрепляет иммунитет культуры.