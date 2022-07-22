С кабачками до заморозков: эксперты рассказали, как увеличить период их плодоношения
Во второй половине июля самое время внести подкормку, которая увеличит урожай и продлит активный возраст растения.
Что предпринять, чтобы продлить период плодоношения кабачков вплоть до самых заморозков? Для этого с июля дважды в месяц нужно давать им внекорневую подкормку на основе борной кислоты.
Для этого 0,5 ч. л. борной кислоты смешать с 35 каплями йода и растворить все это в 10 л воды. Борную кислоту предварительно нужно растворить в кипятке.
Затем в этот раствор нужно добавить удобрение - например, Кристалон специальный, Агриколу и так далее. Магазинное удобрение можно заменить зеленой бродиловкой.
Если брать готовое, то достаточно 1 ст. л. на ведро воды, а бродиловки – около 1 л. Опрыскать листья растения.
К слову, зеленое удобрение не только питает кабачки, но и защищает от болезней и вредителей. К тому же плоды не накапливают никакой химии. Бор способствует активному нарастанию завязей, а йод защищает от гнили и укрепляет иммунитет культуры.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Дачники рассказали, как предотвратить проблемы у грушевых плодовых культур
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Шойгу обвинил США в нарушении международных норм на военных базах в Сирии
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США