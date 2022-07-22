Джилл Байден поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес её мужа

Супруга президента США Джо Байдена поблагодарила прохожего за оскорбления своего мужа.

22 июля первая леди Соединённых Штатов Америки Джилл Байден во время своего рабочего визита в Нью-Хевен встретила американца, который высказал ей своё мнение о том, что её супруг – худший президент в истории США.

Жена Байдена, в ответ оскорбившему её мужа мужчине, лишь улыбнулась и поблагодарила его за справедливую оценку политики, которую проводит Джо Байден в качестве сорок шестого президента Соединённых Штатов.