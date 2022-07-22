Джилл Байден поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес её мужа
Супруга президента США Джо Байдена поблагодарила прохожего за оскорбления своего мужа.
22 июля первая леди Соединённых Штатов Америки Джилл Байден во время своего рабочего визита в Нью-Хевен встретила американца, который высказал ей своё мнение о том, что её супруг – худший президент в истории США.
Жена Байдена, в ответ оскорбившему её мужа мужчине, лишь улыбнулась и поблагодарила его за справедливую оценку политики, которую проводит Джо Байден в качестве сорок шестого президента Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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